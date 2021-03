Kriisijuhid: päästab vaid vaktsineerimine

Kindlasti oleks olnud võimalik juba aasta alguses teha julgemad otsused, sest meil on ees teise laine kogemused mujalt riikidest ja võis arvata, et me ei pääse ilma piiranguteta.

3. Saame koroonasse haigestumise kontrolli alla siis, kui haiged püsivad kodus, lähikontaktsed rangelt isolatsioonis, haigustunnustega pöördutakse kohe perearsti poole ja minnakse esimesel võimalusel testima, lõpetatakse ära nii-öelda salapeod, kus inimesed siiski kuue, kümne, kaheteistkümne kaupa kogunevad.

See tähendab, et võetakse praeguseid piiranguid väga tõsiselt. Valitsus ei levita viirust ja valitsus ei saa seda ka peatada – viirus levib inimeselt inimesele ja selles võitluses on igaühe kohus praegu anda endast parim. Kui viiruskordaja on näiteks 1,2, siis see tähendab, et iga nakatunu nakatab umbes 1,5 inimest ... Peaks olema väga selge, et püsides väga piiratud suhtlusringis, milleks on oma pere, ei ole võimalik viirust edasi viia.

Seepärast on mõistlik praegu, kui see on vähegi võimalik, hoida mõnda aega kodus ka lasteaialapsed. Väga palju on neid, kes ei saa kaugtööd ega kodukontorit teha – arvestame ka nende inimeste tervisega. See tähendab, et kõik, kes saavad olla eemal sotsiaalselt, seda on. Ma siiralt ka tänan kõiki, kes saavad olukorra tõsidusest aru ja annavad oma parima. Aitäh! Ainult koos ongi meil võimalik numbrid maha tuua.

Ain Suurkaev, FOTO: Ain Liiva

Ain Suurkaev, Rakvere haigla juhataja

1. See on minu arvamus. Kui Harjumaal ei suudetud enam kontaktseid tuvastada ja nende kolleteahelaid kindlaks teha ning seal läks haigestumus hästi suureks, siis mõjutas see ka Lääne-Virumaad. Meie inimesi käib palju Harjumaale tööle ja vastupidi. Kui täna on räägitud, et töökollektiivides on palju levikut, siis siin on mingi seos. Tallinnas on viiruse Briti tüvi levimas, ja kui see on nii kergelt nakkav, siis ahel võis sealt peale hakata.

Mäletan, et kui pidasime siin koosolekuid, ütles põhja piirkonna koordinaator, et nad ei suuda suure arvu tõttu tuvastada inimeste omavahelisi seoseid ja et nad pöördusid tööandjate poole palvega seoseid tuvastada. Peale seda hakkas levik ka meil kerima.

2. Tegemist on kontaktnakkusega, mis tähendab, et oleksime pidanud vähendama kontakte. Peale koolivaheaega oleksime pidanud võtma mõneks ajaks aja maha. See oleks andnud positiivset peegeldust. Maskita kontaktsust oleksime pidanud varem piirama. Tänagi on pääsetee juhuslike kontaktide vähendamine.

3. Meie enda käitumise kaudu. Kanname maski igal pool ja püüame välistada kontakte. Kanname maski ka töökollektiivis, sest inimesed sõidavad kokku, ja seni, kuni me pole jõudnud vaktsineerimisega igale poole, on kõik uksed lahti.

Kuulates teadlaste arvamusi, tuleb tõenäoliselt haigestumises jõnks allapoole aprillis-mais.

Loodan, et rohkem laineid ei tule, meditsiin on inimeste näol ära kurnatud ja pausi oleks vaja.

Marje Muusikus. FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik