Start on antud: Virumaa Teataja otsib suvesaundi

Virumaa Teataja ajakirjaniku, Virumaa Suvesaundi eest vedava Mart Rauba sõnul on alati mõistlik midagi pigem korraldada kui korraldamata jätta, sest ainult nii juhtuvad lahedad asjad. “Ma usun, et on väga hea mõte vaadata üle, mis muusikat meil maakonnas tehakse,” lausus ta.

Rauba, kes ka ise muusikat teeb, ütles, et võistlused on head just seetõttu, et panevad tegutsema. Kui mullune aasta oli artistidele pigem nukker, sest esinemisvõimalusi jäi napiks, ning parem ei paista olevat ka tänavune, võib kergesti tekkida tunne, et milleks siis üldse muusikat luua, kui seda kellelegi esitada pole.

“Minu kogemusel võivad muusikud olla jube laisad,” nimetas Rauba kerges huumorikastmes tõiga, miks võiks uudne konkurss mõjuda ahvatlevalt kõikidele Lääne-Virumaal tegutsevatele või paigaga seotud muusikutele.

Miks just suvesaund? Sest just suve alguses, 12. juunil, saab avalikuks konkursi võitja ning tema loodu jääb siinset suve kajana saatma. Mart Rauba hinnangul on Virumaa suvi kahtlemata kõige ilusam üldse, just vaade kuivas männimetsas, kui meri paistab puude vahelt. “Parim!”

Konkursile Virumaa Suvesaund saavad oma lugusid esitada kõik Lääne-Virumaaga seotud muusikud, lauljad, bändid, ansamblid või end mõnel muul moel nimetavad kooslused. Loo esitajal ja/või teose autoril peab olema tugev seos Lääne-Virumaaga (sünni- või elupaik, suvekodu, töö vms). Sellest, kui bändi võrukast trummar käis kunagi Ubja jaanitulel või sõnade autorile maitseb Toolse õlu, ei piisa.

Oodatud on muusikapalad kõikvõimalikes žanrides popist rokini, ballaadid, tantsulisemad palad või suisa instrumentaallood. Oluline on, et lugu poleks avalikult kõlanud enne tänavust 15. märtsi, see ei tohi olla kaver ning üks esitaja võib võistlustulle saata vaid ühe loo. Mart Rauba sõnul soovib ta, et konkursile jõuaks mitmesuguseid lugusid, mis aga oleksid head. “Hea lugu on see lugu, mis kõlab hästi ja millel on endal savi, kuidas ta teiste jaoks kõlab. Julgeid lugusid võiks olla, ilusaid võiks olla, kõike võiks olla!”

Lõpliku valiku lugejahääletusele pääsevate ja konkursi tingimustele vastavate lugude kohta teeb Virumaa Teataja eelžürii. Lugejahääletus toimub 24. maist 6. juunini. Võitja kuulutatakse välja Virumaa Teataja lugejate ja žürii ühisel otsusel 12. juunil.

Kuigi konkurssi korraldab Virumaa Teataja, on meiega koostööpartneritena käed löönud Rakvere linn ja Rakvere kultuurikeskus, 3K Stuudio ja rokipubi Kära Kants.