Pööre võib toimuda hetkega: tavaosakonnas olnud mehe tervis halvenes niimoodi, et nüüd on ta narkoosis ja tema olukorda jälgivad nii inimesed kui ka masinad. FOTO: Marianne Loorents

Kõik ihkavad siit koju. Paljud imestavad enda siia sattumist. On neid, kes ei jaksa voodist tõusta ega sammugi astuda. Kajana kõlavad siin hingeldamine ja valjud köhatused. See pole ulmefilm. See on koroonaosakonna must tsoon.