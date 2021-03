Politsei hoiatab taas levima hakanud pangakelmuste eest

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnul rauges veebruaris end panga töötajana tutvustavate kelmide tegevus, kuid on nüüd taas aktiveerunud. "Kelmid viisid oma tegevuse mõneks ajaks mujale. Näiteks kuulsime kolleegidelt Lätis, et sealseid inimesi on rohkem sihikule võetud. See võib olla seotud sellega, et Eesti inimesed olid teadlikumad ja kelmidel oli vähem õnne. Pärast väikest pausi üritatakse nüüd jälle Eesti inimestelt raha välja petta," rääkis Juuse.