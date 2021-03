Sõmerul istutati uinuvaid puid

Nimelt algab suvel ringristmiku ehitus ning mõned eraldussaarel kasvavad noored läänepärnad jääksid seal uuendustele ette. Kuna puud on terved, tugevad ja jõudsalt kasvanud, otsustati pärnad ringi istutada. Sõmeru valla heakorraspetsialist Maia Simkin selgitas, et sellist puhkeperioodil suurema puu ümberistutusvõtet nimetatakse uinuva puu istutamiseks. "Puu ei tohiks sellises olekus aru saada, et ta ümber istutatakse ning peaks ilmade soojendedes uues kohas edasi kasvama," rääkis Simkin. "Kas see nõnda nende puudega õnnestub, selgub järgmise kevadel, sest sellel kevade peaks vee puudes endis olema jõudu lehtede kasvatamiseks," rääkis Simkin. "Aga kaotada pole meil midagi, sest muidu oleks nad lihtsalt maha saetud. Tasub proovida!"