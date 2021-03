Laupäeva õhtul kell 21.35 teatati politseile, et Rakveres Võidu tänaval on kuulda pauku. Ida prefektuuri operatiivjuht Üllar Kustala rääkis, et sündmuskohale saabunud politseipatrull leidis Võidu tänava maja lähedalt kaks meest, kellest ühel oli relv.