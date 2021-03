Lääne-Virumaal peetakse jäälemineku keelust kenasti kinni

Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Janno ütles, et pilt oli hea – jääle tikkujaid kuskil ei kohatud. "Laupäevane meeskond, kes käis, ütles, et isegi jälgi ei olnud jääl näha. Sellest on väga hea meel, et Lääne-Virumaa inimesed on kohustetundlikult käitunud," märkis ta. "Igaühe vastutustundlik käitumine on väga oluline."