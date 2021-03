Aasta suurpere konkurss käivitub taas

Osalema on oodatud kõik tegusad ja toimekad nelja või enama lapsega perekonnad. Kandidaate saavad esitada 19. aprillini nii perekonnad ise kui ka suurpere liikmete töökaaslased, pereliikmed, tuttavad ja sõbrad. Selleks on vaja täita Eesti Lasterikaste Perede Liidu veebilehel vastav ankeet. Aasta suurpere selgub emadepäeval, 9. mail.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on möödunud aasta pakkunud peredele küll suuri väljakutseid, kuid kinkinud rohkelt võimalusi perekeskseks ajaviitmiseks ja üksteise jaoks olemas olemiseks. "Kodudest on saanud koolid, lasteaiad ja huviringid ning pea iga lapsevanem on omandanud täiskohaga lisatöö õpetaja, treeneri või juhendajana. Tiitliga soovime tänada hakkajat perekonda, kes on vaatamata keerulise ajale suutnud säilitada positiivse meele ning olnud eeskujuks ka teistele perekondadele," rääkis Õunap.