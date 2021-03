Lõikav tuul puhub kontidest läbi. “Miks ma nii vara pidin kohale ronima,” mõtlen endamisi. Õnneks vurab must Opel väravast välja ja sõidab minu juurde. Istun peale ja asume teele.

Patrullima lähevad Tiina Toost ja Kaia Koch, kes päriselus on hoopis uurijad ning tavaliselt patrullimas ei käi. Koroonapatrullis on naised aga osalenud küll ning juba neljandat korda tuleb minna vaatama, kuidas maskikandmisega lood on.