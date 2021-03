Komisjon arutas enesemääramise vanusepiiri

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et istungi eesmärk oli koguda infot, et eelnõusid pädevamalt menetleda ja vajalikke valikuid teha. “Tundub, et ühiskond on seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmiseks küps ja selleks on ka poliitiline konsensus,” lausus Karilaid.