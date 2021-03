Ministeerium pakub Rakvere linnavalitsusele tuge eelkõige linna kliima- ja energiakava väljatöötamisel. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul toetab ministeerium hea meelega neid omavalitsusi, kellel on tugev tahe saada rohelisemaks. "Rakvere linn töötab tõsiselt selle nimel, et vähendada kasvuhoonegaase ja planeerida kliimakindlalt. Ega rohepööre Eestis saagi toimuda ilma kohalike omavalitsuste panuseta,“ märkis Mölder.

Rakvere linnavalitsus on esimene omavalitsus, millega keskkonnaministeerium taolise vabatahtliku koostöö algatab. Rakvere abilinnapea Andres Jaadla nentis, et linnadel on suur roll kliimamuutuste leevendamisel. "Oleme Rakveres panustanud keskkonnasõbralikule linnaruumile ja energiatõhusate lahenduste arendamisele ning hetkel oleme ainuke Eesti linn, kus enamik korteriühistuid on energiat säästvamaks renoveeritud. Oleme olnud Euroopa linnapeade pakti elluviimisega eeskujuks ning soovime samas vaimus ka jätkata,” lausus ta.