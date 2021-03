“Mõtlesin, et see on võimalus, ja soovisin seda kasutada,” ütles Mašina. Ta lisas, et see lugu on kaua tema sees olnud ning pigem edastas ta oma emotsioone ja tundeid. “Kirjutasin, et meie maailm oleks pisut toredam, kui kõik austaksid teineteist.” Neiu sõnas, et teema on üleval ja inimesed justkui mõistavad, et ollakse erinevad, kuid ise situatsiooni kogemata täielikult siiski mitte.