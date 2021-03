Pamela Maran palus Mari Jürjensilt südantsoojendavat sünnipäevakinki

Sajast vanaemast ja vanaisast lobedaid lugusid kirjutanud Pamela Maran on värsse loonud viiendast eluaastast. Kui ta on 19-aastane, ilmub tal esimesena trükisena just luulekogu. “Olen üsna luulevaene olnud viimased aastad, aga nüüd sügisel tekkis väike inspiratsioon,” sõnab Maran.