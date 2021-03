Airi Raus: “Miks oodata suveni, kui saab praegu sõita?”

Airi Raus sõidab rekaga, matkab aerulauaga ja õpib turismindust. Kes teeb, see jõuab. FOTO: Ain Liiva

Soe suvi ei ole enam mägede taga ja peagi on võimalus taas sõita veekogudel SUP- (stand-up paddleboarding) ehk aerulauaga, saada osa pakutavatest atraktiivsetest matkadest Rummu karjääris veealuseid maju uudistades või hoopis teha rabajärvel päikesetõusu ajal aerulaual joogat. Tapalt pärit Airi Raus on ilma trotsides sõitnud aerulauga mööda jõgesid ka talvel.