Paranejaid majutab Koeru hooldekodu

Kus peaks elama koroonahaige, kes ei vaja haiglaravi, kuid on nakkusohtlik ja vajab teistest eemal olemist? Sellele on omavalitsusjuhid pidanud koroonaaastal mõtlema. Nüüd on lahendus leitud. Koeru hooldekeskus Järvamaal on valmis pakkuma läänevirulastele ajutist peavarju.