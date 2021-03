Puudega inimestel tundub olevat raskeim taluda üksindust

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juht Helmi Urbalu helistab aeg-ajalt koja liikmetele, et küsida nende käekäigu kohta ja püüda meeleolu üleval hoida. FOTO: Lääne-Viru arenduskeskus

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja esimees Helmi Urbalu rääkis, et puudega inimesed on viimase aasta jooksul olnud suuresti kodudes ja paljud ei julgegi eriti välja tulla. “Selle aasta algul oleme saanud teha mõne ürituse looduses või piiratud seltskonnaga, aga meie koja inimesed on ikkagi hirmul pandeemia tõttu, ei tulda eriti kodust välja osalema,” nentis Helmi Urbalu.