Näitust saab vaadelda läbi klaasseinte

Kuna Teatrikino maja on klaasist, on võimalik fotosid ja naiste ilu nautida tervislikul moel ümber maja jalutades. “Fotod osutusid nii suurteks ja võimsateks, et idee sel moel neid eksponeerida sündis mu peas kohe,” kõneles Rakvere teatri peakunstnik Eveli Varik. “Pargipuude peegeldused lisavad naistele ainult võlu ja ajatust juurde,” lisas ta.

Kolmeteistkümnest fotost koosneva näituse eesmärk on näidata, milline on olnud naiselikkuse kuvand läbi sajandite, tuues esile emalikkust, naturaalset ilu, naise kindlat ja aktiivset kohta ühiskonnas. Peategelane on igal fotol eesti naine, kes on emaks vähemalt neljale lapsele ning on silma paistnud aktiivse ja pikaajalise kogukonnatööga. Projektis osalenud 13 emal on ühtekokku 58 last.