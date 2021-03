Scoutspataljon sai mobiilse sidumispunkti

"Iga tehnikaühik, mis aitab tagada, et sõdur on lahinguväljal paremini hoitud ja sõduril on kindlustunne, et kui temaga peaks midagi juhtuma, siis ta saab kvaliteetset abi, aitab meil Eestimaad paremini kaitsta," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus kaitseväe pressiteenistuse vahendusel.