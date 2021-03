Sügisel avatakse kõigis Rakvere lasteaedades sõimerühmad

Vanemad, kes on teinud linna haridusteenuste infosüsteemis ARNO lapsehoiuteenuse soovi kohta avalduse, ei pea uut avaldust tegema, informeeris linnavalitsuse pressiteenistus. Kõikide sõimekoha soovijatega võtab linnavalitsus ühendust.

Rakvere linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti Vilja Messeri sõnul alustatakse kaheaastastele lastele kohtade pakkumisel nendest peredest, kus juba pere vanem laps käib soovitud lasteaias. "Kui laps on 1. oktoobriks 2021 kaheaastane ja tal käib õde või vend Triinu lasteaias, siis tema saab nii-öelda selle esimese pakkumise. Kui õdedest-vendadest jääb kohti üle, alustatakse koha pakkumist sellele lapsele, kes on vanuseliselt kõige vanem ehk see, kes saab 1. oktoobril 2021 kolmeaastaseks," selgitas Messer.