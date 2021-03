Juhtkiri: sõnad, näod ja numbrid

Kas sina kujutad ette, mis tunne on olla küüditatute seas? Omaenda kodust relva ähvardusel välja kamandatud, vagunisse surutud ning külmas kevad­ilmas teadmatusse saadetud. Mis tunne on kuulda, kuidas keset ööd uksele pekstakse? Mis tunne on konutada vagunis kõigi nende õnnetute keskel, kellelt ühel hetkel kõik rööviti? Ajalootunnis saab küüditamist käsitleda, aga kas noor inimene suudab kujutada ette sellega kaasnenud vihkamist?