Tuleohutust saame suurendada kõik koos

Päästjate töös on teatavad rutiinid. Talved näitavad kätte küttesüsteemide nõrgad kohad ja külmadega eluhoonete tulekahjud sagenevad. Päästeamet pingutab väga selle nimel, et tulekahjude arv väheneks ja tules ei hävineks vara ega hukkuks inimesi.

Üldiselt on Eestis olukord paranemas. Kolme viimase aasta statistika näitab küll kukkuvat trendi eluhoonete tulekahjudes ja ka hukkunute arv väheneb, kuid Põhjamaade tasemeni on meil veel pikk maa minna. Põhjamaade standardite järgi peaks meil olema aastas 25 hukkunut, aga tegelikkuses on kuni kaks korda enam.