Riigi eraldatav lisaraha aitab teid korda teha

Rakvere linnapea Triin Varek nentis, et eelmisel aastal sai linn riigilt erakorraliste toetustena kõvasti üle miljoni euro. Investeeringuteks saadi koroonatoetusena üle 700 000 euro, mis on tegelikult veel kasutamata – see raha suunatakse Pika tänava remontimata osa korda tegemiseks.