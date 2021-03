Läkiläkides Vene bänd ootab piiride avanemist ja Viru Folki

Otava Yo kõige värskem koosseis näeb välja just selline. FOTO: Отава Ё

Viimase aastakümne kuulsaim Venemaa folkansambel Otava Yo (Отава Ё) on tänavuse Viru Folgi esimese õhtu peaesineja, kui olud muidugi lubavad festivali üleüldse korraldada. Bändi üks asutajatest Aleksei Belkin rääkis Virumaa Teatajale, et nad hakkaks kasvõi kohe tulema, kui ainult saaks, sest varemgi Eestis esinenutena on neil siit ainult head mälestused. “Kui olime esimest korda Viljandi folgil, siis saime heas mõttes kultuurišoki,” ütles ta.