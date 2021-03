Võsu kodukokk küpsetab oma hõrgutisi ka külmal ajal

Võsul elas sel talvel rohkem inimesi, kui siin talviti tavaliselt on elanud. Piirangute ajal on linnakärast ja inimmassidest eemale saamine populaarne valik, suvekodu mändide all aga privileeg, mida kasutamata ei jäeta. Muidugi pole ka koroonatalvel sellist rahva liikumist nagu suviti. Ent toitlustajad said siiski väikese lisavõimaluse.