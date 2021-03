Aastal 1870 jäädvustas Simuna kiriku akvarelltehnikas keegi C. W. Eichorn. FOTO: Eesti Rahva Muuseum

Eesti rahvas on aastasadu läbi kannatuste ja eluraskuste ikka ja alati armastanud nalja visata ning põhjamaine huumorisoon on meil nii mõneski katsumuses lasknud iseendaks jääda. Seda, mille üle nalja visata, on leitud kõigest hoolimata.