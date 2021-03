Virumaa Teataja hommikusi koosolekuid tasub alati oodata, sest need on lõbusad, informatiivsed, töised ja kipuvad venima. Enne saab kohv otsa, kui ideed ja jutt. Nüüd on aga olukord teine ning tervise hoidmise huvides töötame kodukontorites: kes on teinud seda lühemat aega, kes juba sügisest. Mida me arvame, mida mõtleme?