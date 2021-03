Täna on Sõmeru keskusehoone saal stuudio rollis, kust kantakse üle videokonverents, mille teema on "Kogukonna roll ja võimalused kohalikus omavalitsuses". Konverentsil teadvustatakse Eesti parimate näidete baasil, millised on kohalikele omavalitsustele kogukondade kaasamise kasud ja väljakutsed.