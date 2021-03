Maaamet teeb ettevalmistusi kevadiseks aeropildistamiseks

Lisaks maastikule pildistatakse linnu ja asulaid. Enne lende alustavad maaameti töötajad nimetatud aladel maastikupunktide markeerimisega, markeeringuks on valged kileruudud (60 korda 60 sentimeetrit), mis paigaldatakse maastikule ja on varustatud sildiga "Aeropildistuse maamärk". Markeeringuid on ligi 600.