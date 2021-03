Viru naiskodukaitsjate juhtimist jätkab Lea Matusorg

Lea Matusorg viitas oma motivatsioonikirjas, et Viru ringkonna jaoskondade tegevus on nagu ühe käe sõrmed, kus iga sõrm küünitab eri suunda ja selle asemel et moodustuks üks kindel rusikas, teeb nagu igaüks midagi, aga koostöö teiste jaoskondadega puudub.

"Täna võin nentida, et kuigi veel ei ole näha rusikas peopesa, on osa sõrmi juba liikumas peopesa poole ja teevad omavahel koostööd läbi erinevate ürituste ja tihedama suhtluse," kiitis ta.

Veel üheks ametiajaks enda kandidatuuri ülesseadmise otsus tuli pikalt kaalutledes. "Peamiseks põhjuseks on see, et soovin ringkonna juhtimise järgmistel valimistel üle anda, "sõrmed rusikas", korrektselt toimivana, et iga liige oleks uhke naiskodukaitsesse kuulumise üle," toonitas ta.