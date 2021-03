Reedel tuleb kuni kümme kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1–7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 2–7 m/s ning kohati sajab veidi vihma ja on udu. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 5–8 kraadi.