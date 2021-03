Küüditatute mälestuseks süüdati Väike-Maarja kirikaias küünlad

Mälestusõhtul pidas palve Lääne Virumaa praost ja EELK Väike-Maarja koguduse õpetaja Tauno Toompuu. "Me tänagi oleme siin selleks, et rõhutada – unustada ei tohi. Seda tehes läheb kaduma osa meie identiteedist ja kaotame tükike endast. Me oleme rahvas, kes on kogenud küüditamist, asumiseaastaid ja eksiili. Aga me oleme ka rahvas, kes tuli tagasi, kes jäi alles ja kellel on seetõttu tulevikku," rääkis Toompuu.