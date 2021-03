Juhtkiri: suhkrutükid päevas

Mõistagi tungib kaugõpe kogu pere ellu. Paljudele lastevanematele lisab koduõpe üksnes kohustusi. Kuid on ka neid, kellest on koduõppe ajal märksa hilisemad ärkajad saanud – jah, on emasid-isasid, kes armastavad kaua magada ja kellele meeldib hommikul aeglaselt tegutseda. Samuti on neid, kes tõusevad enne kukke ja koitu, tundes rõõmu võimalusest olla omaette, enne kui kogu kari kepsu lööma hakkab.

Kuigi suhkrutükke praeguses argipäevas võib olla raske leida, tasub neid siiski otsida. Peaminister Kaja Kallas on valitsuse tasandil juba mitu korda rõhutanud, et kui nakatumisnäitaja ei lange, jääb Eesti terveks suveks lukku. Selline ähvardamistaktika on tavaliselt nõrga täiskasvanu tunnus, kes ütleb lapsele, et kui tuba ära ei korista, kapist küpsist võtta ei tohi. Tekitab trotsi ja meelepaha, sest tegelikult suurem osa Eesti elanikest ikkagi pingutab selle nimel, et nakatumisnäitaja langema hakkaks.