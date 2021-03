Linnades elavad linnud on normaalne nähtus

Vareslased – hallvares, künni­vares, kaelushakk – on Eestis looduslikud liigid. Seetõttu ei saa me rääkida vareslaste tõrjumisest, kuna selline tegevus on keelatud – isendite tapmine, nende pesade lõhkumine ja pesitsusaegne häirimine on lubatud keskkonnaameti loa alusel vaid väga erandlikel juhtudel elanikkonna ohutuse huvides ja ka olulise vara kahjustamise vältimiseks.