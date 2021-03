Hävimisohus ebapärlikarbid saavad kasvatusjaama

Ebapärlikarp on pikaealine selgrootu loomaliik, kelle vananev ja kiiresti kahanev asurkond on säilinud vaid Harjumaal asuvas Pudioo jões. Paraku pole uuringute kohaselt meie ainus ebapärlikarbi asurkond enam elujõuline, koosnedes vaid üle 40aastastest isenditest. Noorkarpe ei ole viimasel paaril aastakümnel leitud.

Vanad ebapärlikarbid saavad küll järglasi, kuid järglaskond ei suuda halvenenud keskkonnatingimustes enam ellu jääda. Looduses elavad noorkarbid kuni kuueaastaseks saamiseni jõe kruusasesse põhja kaevununa, kus neid ohustavad muuhulgas jõepõhja mudastumine ja veekvaliteedi halvenemine. Ebapärlikarbi noorjärkudele sobiva jõepõhja taastamiseks on alustatud jõe setetest puhastamisega. Liigi säilitamine jõe looduslike tingimuste taastumise ajaks on võimalik vaid siis, kui õnnestub kriitilistel etappidel kasvatada noorkarpe tehistingimustes ja hiljem nad jõkke tagasi asustada.

"Ebapärlikarbi sõltuvus nii teistest liikidest kui ka elupaigatingimustest näitab selgelt, kuivõrd tähtis on looduskaitses tagada ökosüsteemi terviklik toimimine," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder. "Ühtlasi on see tõestus, et jõe ökosüsteem on täpselt nii habras kui tema nõrgim lüli. Kasvatusjaama ehitus ja jõe puhastamine toovad kasu kõigile ebapärlikarbi kodujõe elanikele."