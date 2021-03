Taimed on eksitavalt sarnased mitmete sarikaliste sugukonda kuuluvate söödavate ja mürgiste taimedega. "Meil nüüd kunagi sellist nälga Eestis vahest ei ole, et peaks hakkama tundmatut taime sööma," kõneles taimesõber Pille Rauba.

Rauba sõnul on taimel hea lõhn ja magus maitse. "Tegelikult on see Eesti üks mürgisemaid taimi, mida kindlasti näppida ei tasu," rääkis Rauba, lisades, et taime lehed võivad eksikombel tunduda ka petersellilehtedena.