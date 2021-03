Vanast koolimajast tahetakse Tapal teha avatud koolimaja

Hoone seisab kasutuna juba aastaid ja selle keskosa, sealhulgas katus, on tulekahjus tublisti kannatada saanud. Eelmise aasta lõpus majale tehtud ehitusekspertiisi käigus tuvastati, et hoone alusmüür ja vundament on rahuldavas seisus, kuid ülejäänuga pole suurt midagi peale hakata.