Kolumn: teatrikuu teatrita!

On justkui sümboolne, et teist aastat järjest sunnib viirus kehtestama ühiskonnas piiranguid just teatrikuul. Viimaks sisse justkui paastu, et tunnetaksime selle kunstiliigi väärtust. Et tegijad tunnetaksid loomingulist nälga ja publikuga kohtumise erakordsust. Et teatrikülastajad hindaksid hetke, mil saalis kustuvad tuled, avaneb eesriie ja sünnib vahetu ja ainukordne kontakt looja ja publiku vahel, etendus, mis täpselt samasugusena ei kordu enam iial. Et sünniksid vahetult jagatud vastastikused positiivsed emotsioonid, mis meie vaimsele tervisele nii olulised.