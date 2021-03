Kogukondade kaasamisel on tulu suurem kui tüli

Maaeluminister Urmas Kruuse kinnitas konverentsi tervituskõnes isiklikule kogemusele toetudes, et pingutus, mida kogukondade kaasamine eeldab, tasub end alati kuhjaga ära. “See on väärtuslik kogemus omavalitsusele, suurendades samal ajal turvatunnet ka väikseimates kogukondades,” ütles Kruuse.

Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas oma ettekandes, et meie tulevik on avatud, hooliv ja koostöömeelne ühiskond, kus kohalikke otsuseid tehakse omavalitsusjuhtide ja kogukondade koosloomes. “Vaid koostöös saavad sündida sellised lahendused, mis on jätkusuutlikud ja teenivad kohalikke vajadusi parimal moel, ning siin on kogukonna panusel hindamatu roll,” selgitas Aab.