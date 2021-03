Kas ajutine leevendus? Ööpäevaga lisandus "vaid" 33 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 1419,7, Lääne-Virumaal aga 1734,6. Maakonnas on haigestumusnäitaja kõrgeim - 2161,7 - Viru-Nigula vallas, madalaim aga Kadrina vallas, kus see on üle kahe korra väiksem. Kuigi Haljala valda uusi nakatunuid ei lisandunud, on haigestumusnäitaja seal jätkuvalt väga kõrge - 2064,0.