Kadrinas avaneb peagi kontaktivaba seiklusorienteerumise rada

Seikluse stardi- ja finiši koht on Kadrina Rahvamaja ees. Üritus on avatud esmaspäevast 05.04 kuni pühapäeva 11.04 õhtuni. Seiklema pääsevad 80 kiiremini registreeruvat tiimi. ​Seigelda võib jala või rattaga kahes erinevas võistlusklassis.

​Osalejate ülesandeks on leida ülesse rajale peidetud 40 põnevat ja harivat kontrollpunkti, mis on toodud ära seikluskaardil. Lisaks kaardile on punktide leidmisel abiks fotod, legend ja vihjed. Punkti väärtus võrdub punkti numbri esimese arvuga. Vale vastus alandab punkti väärtust.​