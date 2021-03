Käesolev hooaeg on "The Voice of Finlandil" juba kümnes. Sel puhul jõuab esimest korda eetrisse ka erisaade "Comeback Stage". Seal astuvad üles hooaja jooksul eri voorudest välja langenud lauljad, kes saavad kutse "Comeback Stage'i" saatejuhilt räppar Pyhimyselt. Kaks selle saate võitjat pääsevad põhisaatesse tagasi – just nii läks Siret Tuulal ja Mikko Moilanenil.