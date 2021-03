Kiri: infodžunglis aitab orienteeruda meediapädevus

Info jagamise mudel muutus interneti tekkimise ja meediaformaadiks saamisega. Selle muutusega oleme jätkuvalt info tarbijad, aga meist on saanud ka info andjad. Me kõik võime reageerida uudistele, jätta sellele oma kommentaare, anda hinnangu sisule või saata uudisele fotode, videote või tekstidena täiendust.

Nagu sellest kõigest veel vähe oleks, saame igaüks avada oma uudistekanali. Olgu selleks siis Facebooki leht, blogi või koguni täiemahuline uudisteportaal. Meil kõigil on selleks võimalus ja paljud on seda ka kasutanud. See aga seab meid olukorda, kus meie ees on lugematu hulk meediakanaleid, mis kõik mingit infot jagavad ning sageli ka üsna sarnased välja näevad.