Vallimäe ebakvaliteetsed teerajad jäävad esialgu alles

Pärast Vallimäe vabaõhukompleksi avamist selgus, et teerajad, mis olid kaetud peene fraktsiooniga killustikuga, ei sobi kasutamiseks ei ratastooliinimestele ega lapsevankrilükkajatele, samuti jalgratturitele. Neil on ebamugav kõndida ka tavalisel jalakäijal, sest killustik on jäänud ootusest hoolimata lahtiseks ja jalg vajub sinna lihtsalt sisse.

Kert Karus ütles, et head lahendust probleemile pole. “Pärast murekoha ilmnemist tehti Vallimäele kaks testlõiku teistsuguste teekatete jaoks, kuid tõtt öeldes pole ka need end õigustanud,” rääkis ta. “Seepärast on asi pandud praegu seisma, et mitte jälle saada lahenduseks mõnd poolikut varianti. Vaatame, mis juhtub killustikkattega suve jooksul. Ma ise kardan ka, et midagi positiivset ei juhtu ja lõpuks tuleb jalgradadel kogu killustik asendada kiviparketiga.”