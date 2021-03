Loomulikult on riskid maandatud: sõdurpoisid on vaktsineeritud ja kannavad osakondades samasugust kaitseriietust nagu haigla ülejäänud personal. Thomsoni selgitusel saavad ajateenijad praktikanädala jooksul töötada iga päev koos eri vahetusega, kel igal on eelmisest erinev käekiri. Ta pidas sedagi noormeestele õppimise kohaks. "Poisid on tublid ja ega tahakski neid ära lasta," ütles Thomson pataljoniülem Indrek Lilleorule ja väeosa staabiveeblile Marek Mägile. Ta lisas, et praegusel ajal on meditsiinis iga lisakätepaar suureks abiks ja haiglal on rõõm, et kaitseväega on selline kokkulepe sõlmitud.