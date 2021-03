Rahvaaia tiikide väljavool Maidla ojasse, mida ametlikel kaartidel nimetatakse küll Tobia peakraaviks, ja Soolikaojasse on kollektoritesse suletud. Kollektoreid on kaks: üks läheb otse ojasse, teine läbib piiritusetehase territooriumi ning tehas kasutas selles olevat vett oma tööprotsessis seadmete jahutamiseks. Kuna tehas ei tööta, on ka tehast läbiv kollektor suletud, mis võib olla uputuse üheks põhjuseks.