Apteekrid kinnitasid kui ühest suust, et huvi antigeeni kiirtesti vastu on olemas. Foto on illustratiivne. FOTO: Kristjan Teedema

Nii mõnedki apteegid müüvad juba märtsi keskpaigast koroona kiirteste, mida saab teha igaüks oma kodus. Apteekrid kinnitasid kui ühest suust, et huvi antigeeni kiirtesti vastu on olemas. On rohupoode, kust koroonatestid on lausa ära ostetud.