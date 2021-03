Väike-Maarja hooldekodu juhataja Sirje Bammeri sõnul valis hooldekodu kingiks madratsid seepärast, et neil on aegajalt mõni lamatistega hoolealune. "Ühe kliendi käest saime juba peale esimest ööd tagasisidet, et tema ööuni oli palju parem," lisas Bammer.

Pihlakodu hooldekodude juhatuse liige Merike Merirand rääkis, et Kohtla-Järve, Tabasalu ja Viimsi hooldekodud said tahvelarvuti, Nõmme ja Tapa pihlakodud mitu madratsit. "Madratsit valides mõtlesime neile, kes peavad veetma suurema osa ajast voodis," selgitas Merirand. "Hea uni sillutab tee õnnelikult elatud päevale. Need, kes peavad voodis veetma aga suure osa päevast, oskavad ka eriliselt hinnata hea madratsi väärtust. Juba mõned päevad on üks liikumisraskustega pihlakodu elanik tundnud rõõmu moodsa tehnoloogia ja uuenduslike materjalide abil valminud täiesti uues kvaliteedis madratsist - suur tänu SYNLABile kena kingi eest."