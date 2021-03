Raamatukogu aknanäituselt saab valida head lugemist

Akendele on teosed seatud teemade järgi. “Meil on aiaaken, sest kohe-kohe läheb mullas tuhnimiseks ja okste lõikamiseks. On krimiaken, terviseaken, armastuse aken, lastele on lausa kaks akent,” tutvustas ta väljapanekut. “Seal on küll väga väike valik, sest palju ei mahu, aga see valik ringleb, sest kui üks läheb välja, tuleb uus asemele.” ​Valik uudiskirjandust on paigutatud väljastamisakna kõrvale. Raamatukogutöötajad vaatasid Kriisa sõnul teemade valikul seda, mis oleks ajakohane – aiatööd, vaimne tervis –, ja ilukirjanduse puhul, mis on nende arvates hea, aga millel pole järjekorda. “Formaat on ka oluline: peab vaatama, et saaks dokumendiklambriga riputada. Ostsime lausa spetsiaalselt selle jaoks näitusesiinid akendele, et oleks võimalik see pind kasutusele võtta,” rääkis Tiina Kriisa.