Tapa sõjaväelinnaku kunstikonkursi võitis maakunstiteos "Õde ja vend"

Kunstikonkursi eesmärk oli leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Tapa sõjaväelinnaku kasarmute vahelistele rohealadele. "Tegemist on elegantse minimalistliku teosega, mille mastaapsed skulpturaalsed vormid lõikuvad linnaku maastikusse, luues nii kaks maakunsti objekti, mis ühendavad sõjaväelinnaku kahte suuremat majadevahelist väljakut," märkis žürii liige Kirke Kangro. "Autorite lähenemine on üsna peenetundeline, pakkudes vaatajale esteetilist naudingut, aga ka sotsiaalset ja ühendavat keskkonda linnaku kasutajatele."

Kunstikonkursile kvalifitseerus 27 tööd. Konkursi auhinnafondi suurus oli üle 150 000 euro koos käibemaksuga, tegu on seni kunstiteoste tellimise seaduse alusel ellu viidud Eesti kunstikonkursside suurima auhinnafondiga. Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 147 790 eurot ilma käibemaksuta.

Tapa sõjaväelinnak on kaitseväe suurim ja moodsaim sõjaväelinnak, mis koosneb vanast ja uuest linnakust. Linnakus asub pea 300 hoonet ja rajatist. Linnaku hooned on kaitseväe ehitistele kohaselt minimalistlikud, valdavalt ühe- kuni neljakorruselised, materjalina on suures osas kasutatud betooni. Domineerivad värvitoonid on valge, hall ja pruun.