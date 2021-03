Kadrina abivallavanem Aarne Laas rääkis, Viru tänav on eriti oluline ja käidav neile inimestele, kes üle raudtee suunduvad näiteks Grossi poodi, rahvamajja või raamatukokku. "See on aktiivselt kasutatav ala, kus kõnniti tee peal, ja see oli väga ohtlik," ütles Aarne Laas ja lisas, et liiklust Viru tänavalt ümber suunatud ei ole, sest töid püütakse teha nii, et ei takistataks üldist liikumist. Ehitustöö tõttu on Grossi poe vastas asuv parkla ajutiselt aprillikuu alguseni suletud.